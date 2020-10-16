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فرنسا: أكثر من 25 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وارتفاع عدد الوفيات اليومية

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اختبارات فيروس كورونا
اختبارات فيروس كورونا © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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 سجلت فرنسا الجمعة أكثر من 25 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبلغ عدد الوفيات اليومية بسبب الوباء 122 ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 33303 منذ بداية تفشي الفيروس.

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أفادت وزارة الصحة الفرنسية الجمعة أنه تم تسجيل 25086 حالة إصابة مؤكدة جديدة بوباء كوفيد-19 في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 30621 الخميس.

وقالت الوزارة أيضا إن 122 توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مقابل 88 الخميس.

وبحساب عدد الوفيات في دور المسنين والذي يتم غالبا الإبلاغ عنه على دفعات ارتفع عدد الوفيات 178 اليوم الجمعة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ بداية العام 834770 حالة وعدد الوفيات 33303.

فرانس24/ رويترز

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