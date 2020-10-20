فرنسا: عدد المرضى في أقسام العناية المركزة يتخطى الألفين لأول مرة منذ شهر مايو الماضي

سجلت فرنسا الاثنين أكثر من ألفي مريض بكوفيد-19 يتلقون العلاج في أقسام العناية الفائقة بالمستشفيات، في رقم لم تسجله البلاد منذ شهر مايو/أيار الماضي. وأدخل 269 مريضا تلك الأقسام في الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط مقابل 147 مريضا في اليوم السابق له. كما بلغ عدد الوفيات اليومية بسبب الوباء 146 حالة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 33623 شخصا منذ بداية تفشي الفيروس.

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أفادت وزارة الصحة الفرنسية الثلاثاء أن عدد مرضى كوفيد-19 الذين يرقدون في أقسام العناية الفائقة في مستشفيات البلاد الاثنين تخطى الألفي مريض بوباء كوفيد-19، في عتبة لم تسجّل منذ أيار/مايو في هذا البلد الذي أحصى أيضاً خلال 24 ساعة وفاة 146 شخصاً بالوباء.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذين يعانون من أشدّ عوارض المرض والراقدين حالياً في أقسام العناية المركّزة 2090 مريضاً. وأظهرت البيانات الرسمية أنّه خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية أُدخل 269 مصاباً بفيروس كورونا المستجدّ أقسام العناية المركّزة (مقابل 147 مصاباً يوم الأحد). وبذلك يرتفع إلى 1441 مريضاً عدد الذين أدخلوا في غضون أسبوع أقسام العناية الفائقة في هذا البلد.

والمرّة الأخيرة التي تخطّى فيها عدد المرضى الذين استدعت خطورة حالتهم إدخالهم أقسام العناية المركزة في فرنسا عتبة الألفي مريض تعود إلى منتصف أيار/مايو. وفي ذروة الوباء في نيسان/أبريل تخطّى عدد مرضى كوفيد-19 في أقسام العناية المركزة السبعة آلاف مريض، لكنّ هذا العدد ما لبث أن تراجع بقوة وظلّ كذلك لغاية نهاية تمّوز/يوليو حين عاود الارتفاع تدريجياً.

وسجّلت فرنسا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 13.243 إصابة جديدة بالجائحة.

وعلى صعيد الوفيات الناجمة عن الوباء سجّلت فرنسا الاثنين 146 وفاة خلال 24 ساعة (مقابل 85 وفاة الأحد)، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذا البلد إلى 33.623 وفاة.

فرانس24/ أ ف ب

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