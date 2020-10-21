أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون عبد الرحمن مكاوي: "هناك تجاذبات متعددة في المساجد الفرنسية"

أستاذ العلاقات الدولية عبد الرحمن مكاوي. © صورة من التلفزيون.

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قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون عبد الرحمن مكاوي، الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إن لدى السلطات الفرنسية نية وإرادة لاتخاذ "تدابير جذرية" لمحاربة "الإسلام السياسي بجميع أشكاله، لا سيما السلفي". وأشار أن المساجد في فرنسا تشهد تجاذبات متعددة، "فهناك الإسلام التركي والإسلام الجزائري والإسلام السعودي والإسلام الإماراتي والإسلام الأفريقي..."، داعيا إلى "وضع حد لفوضى المصطلحات التي تخدش شعور المسلمين في بعض الأحيان".