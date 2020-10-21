مباشر - فرنسا: تكريم وطني بجامعة السوربون في باريس للمدرس القتيل صامويل باتي

مظاهرة في باريس في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020 للتنديد بمقتل المدرس صامويل باتي ذبحا والمطالبة بمحاربة الإسلام المتشدد. © رويترز

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تحتضن جامعة السوربون العريقة في باريس مساء الأربعاء ابتداء من الساعة السابعة (الخامسة ت غ) مراسم تكريم المدرس صامويل باتي (47 عاما)، الذي قتل الجمعة في اعتداء إرهابي بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية على خلفية عرض رسوم كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه كانت نشرتها صحيفة "شارلي إيبدو". ويحضر المراسم الرئيس إيمانويل ماكرون وأعضاء الحكومة الفرنسية في مقدمتهم رئيس الوزراء جان كاستكس، إضافة إلى عدة شخصيات وطنية وأجنبية. تابعوا مراسم التكريم مباشرة على فرانس24.