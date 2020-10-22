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السلطات الفرنسية توسع إجراءات حظر التجول الليلي لتشمل نحو 46 مليون نسمة

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رئيس الوزراء جان كاستكس أثناء إعلانه توسيع إجراءات حظر التجول الليلي. 22/10/2020
رئيس الوزراء جان كاستكس أثناء إعلانه توسيع إجراءات حظر التجول الليلي. 22/10/2020 © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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وسعت السلطات الفرنسية الخميس إجراءات حظر التجول الليلي لتشمل 38 منطقة جديدة، بالإضافة إلى منطقة في "ما وراء البحار". وقد حذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس من أن "الأسابيع المقبلة ستكون قاسية".

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس فرض حظر التجول من الساعة التاسعة مساء لغاية السادسة صباحا على 38 منطقة فرنسية جديدة، بالإضافة إلى منطقة في ما وراء البحار.

وحذر في سياق إعلانه توسيع نطاق حظر التجول من أن "الأسابيع المقبلة ستكون قاسية".

ومع هذا القرار الجديد، سيسري حظر التجول هذا على نحو 46 مليون نسمة، ما يعني فرنسيين من أصل ثلاثة، وذلك بهدف مواجهة الموجة الوبائية الثانية من فيروس كورونا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن مساء الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول فرض حظر التجول الليلي، في باريس وثمان من المدن الكبرى.

 

فرانس24/أ ف ب

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