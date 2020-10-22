فيروس كورونا: رقم قياسي بعدد الإصابات اليومية في فرنسا يبلغ أكثر من 40 ألفا

سجلت فرنسا الخميس رقما قياسيا جديدا بأعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ أكثر من 40 ألفا بالإضافة إلى 165 حالة وفاة جديدة.

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لا يزال الوضع الصحي يتدهور في فرنسا مع تسجيل 41622 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة أي أكثر بـ15 ألف حالة عن يوم أمس، في حصيلة يومية قياسية، وفقا لأرقام نشرتها الخميس هيئة الصحة العامة.

وسجلت فرنسا 165 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة بحسب أرقام الهيئة الصحية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس قد أعلن في وقت سابق عن توسيع إجراءات حظر التجول من الساعة التاسعة مساء لغاية السادسة صباحا لتشمل 38 منطقة فرنسية جديدة، بالإضافة إلى منطقة في ما وراء البحار.

وحذر من أن "الأسابيع المقبلة ستكون قاسية وستخضع خدماتنا الاستشفائية لضغط شديد". وتوقع كذلك أن يكون شهر تشرين الثاني/نوفمبر "مرهقا" وأن يواصل عدد الوفيات "ارتفاعه".

وسجّلت البلاد أكثر من 34 ألف وفاة جراء الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ويخضع 2239 مريضا للعناية الصحية المركزة، في أعلى عدد منذ أيار/مايو. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن مساء الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول فرض حظر التجول الليلي، في باريس وثمان من المدن الكبرى.

وتتطلع الحكومة إلى إقرار قيود على التنقلات، والتجمعات أو على فتح مرافق ومنشآت حتى الأول من نيسان/أبريل 2021 على الأقل، ستشمل كامل الأراضي الوطنية أو جزءا منها وفقا للوضع الوبائي القائم.

فرانس24/أ ف ب

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