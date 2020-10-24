الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت في قراءة أولى على تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 16 فبراير

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في قراءة أولى، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية السبت على تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد حتى 16 فبراير/ شباط، على أن يتم نقل النص إلى مجلس الشيوخ الأربعاء حيث يتوقع أن يتم تبنيه نهائياً في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني. وحاز نص القانون على تأييد 71 نائبا في مقابل رفضه 35، بينما أعربت المعارضة عن قلقها إزاء إمكانية "المس بالحريات العامة" في حال تطبيقه.

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أيّد السبت 71 نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية، في قراءة أولى، مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 16 فبراير/ شباط، في إشارة إلى نظام استثنائي يتيح للسلطة التنفيذية فرض قيود في مواجهة أزمة وباء كوفيد-19.

وينتظر أن ينقل النص الذي رفضه 35 نائبا، إلى مجلس الشيوخ الأربعاء حيث يتوقع أن يتم تبنيه نهائياً في بداية تشرين الثاني/نوفمبر. ودافعت الحكومة عن النص فيما أعربت المعارضة عن قلقها إزاء إمكانية "المسّ بالحريات العامة".

فرانس24/ أ ف ب

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