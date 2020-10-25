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فرنسا تسجل أكثر من 50 ألف إصابة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الجائحة

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يقف موظفو الطوارئ الطبية في محطة سكة حديد في مولهاوس، شرق فرنسا، بعد نقل مرضى مصابين بفيروس كورونا على متن قطار TGV طبي (قطار فائق السرعة) ليتم إجلاؤهم نحو مستشفيات المناطق الفرنسية الأخرى في 29 مارس/ آذار 2020
يقف موظفو الطوارئ الطبية في محطة سكة حديد في مولهاوس، شرق فرنسا، بعد نقل مرضى مصابين بفيروس كورونا على متن قطار TGV طبي (قطار فائق السرعة) ليتم إجلاؤهم نحو مستشفيات المناطق الفرنسية الأخرى في 29 مارس/ آذار 2020 © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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خلال 24 ساعة، سجلت فرنسا الأحد 52 ألفا وعشر إصابات جديدة بفيروس كورونا في حصيلة هي الأعلى منذ ظهور الوباء على أراضيها. ووفقا لإدارة الصحة الفرنسية، فإنه تم رصد 116 حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات في فرنسا إلى 34 ألفا و761.

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رصدت فرنسا الأحد 52 ألفا وعشر إصابات جديدة بوباء كوفيد-19 في 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة وفق الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة.

وكانت البلاد سجلت السبت أكثر من 45 ألف إصابة جديدة بعدما تجاوزت الجمعة عتبة مليون إصابة مؤكدة منذ بدء انتشار الوباء.

وبلغ عدد الوفيات الإضافية بفيروس كورونا الأحد 116 ليرتفع عددها الإجمالي منذ بدء انتشار الوباء إلى 34 ألفا و761، بحسب إدارة الصحة الفرنسية.

واستمرت نسبة الفحوص الإيجابية في الارتفاع بحيث بلغت الأحد 17 في المئة مقابل 16 في المئة السبت و4,5 في المئة فقط بداية سبتمبر/ أيلول. 

فرانس24/ أ ف ب 

   

                  

   

                  

   

 

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