المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يدعو للدفاع عن مصالح فرنسا في مواجهة دعوات المقاطعة

دعا رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موساوي الإثنين المسلمين الفرنسيين إلى الدفاع عن مصالح البلد في مواجهة الدعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية بعد تصريحات إيمانويل ماكرون بشأن الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد. وأكد موساوي أن المسلمين "ليسوا مضطهدين" في فرنسا، مضيفا أن "فرنسا دولة كبيرة والمواطنين المسلمين ليسوا مضطهدين، وهم يبنون مساجدهم ويمارسون ديانتهم بحريّة".

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اعتبر محمد موساوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرئيسي للسلطات الفرنسية العامة، الإثنين أن المسلمين "ليسوا مضطهدين" في فرنسا، في وقت تتكثّف المظاهرات والدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية في الشرق الأوسط بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.

وأشار موساوي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن "فرنسا دولة كبيرة والمواطنين المسلمين ليسوا مضطهدين، يبنون مساجدهم بحريّة ويمارسون ديانتهم بحريّة"، داعياً المسلمين إلى "الدفاع" عن مصالح البلد في مواجهة الدعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وتكثّفت الدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي في الدول المسلمة في الأيام الأخيرة، بعد أن أكد ماكرون أن فرنسا ستواصل الدفاع عن الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد أثناء مراسم تكريم الأستاذ الذي قتل بقطع الرأس بعد عرضه هذه الرسوم على تلاميذه في الصفّ.

وفي هذا الإطار، برز موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين الذي دعا الأتراك إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، متّهماً نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشنّ "حملة كراهية" ضد المسلمين. كما شبّه أردوغان معاملة المسلمين في أوروبا بمعاملة اليهود قبل الحرب العالمية الثانية، متهماً بعض القادة الأوروبيين بـ"الفاشية" و"النازية".

فرنسا تقاوم الابتزاز

من جهة أخرى، تعالت أصوات في الداخل الفرنسي ضد الدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية والتظاهر في عدد من دول الشرق الأوسط. فقد أكد رئيس أبرز نقابات أصحاب العمل "ميديف" جوفروا رو-دي-بيزيو "أننا لن نرضخ للابتزاز"، داعياً الشركات الفرنسية إلى تفضيل "مبادئها" على الأعمال.

ودعت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو الإثنين إلى "التهدئة"، موضحة أن فرنسا لا تعادي "مسلمي فرنسا" بل تحارب "الإسلام المتطرف والإرهاب". في اليوم السابق، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن "الدعوات الى المقاطعة عبثية ويجب أن تتوقف فورا، وكذلك كل الهجمات التي تتعرض لها بلادنا والتي تقف وراءها أقلية راديكالية".

وكتب ماكرون بعد فترة وجيزة في تغريدة "الحرية، نحن نعتز بها؛ المساواة، نحن نضمنها؛ الأخوة، نعيشها بقوة. لا شيء سيجعلنا نتراجع أبدًا".

فرانس24/ أ ف ب

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