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فيروس كورونا: هل تطبق فرنسا حجرا صحيا؟ وما هي السيناريوهات المحتلة لمجابهة الوباء على أراضيها؟

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عامل فرنسي بالقطاع الصحي يستعد لدخول غرفة أحد المصابين بفيروس كورونا في مستشفى لافيران العسكري بمرسيليا، 18 سبتمبر/أيلول 2020
عامل فرنسي بالقطاع الصحي يستعد لدخول غرفة أحد المصابين بفيروس كورونا في مستشفى لافيران العسكري بمرسيليا، 18 سبتمبر/أيلول 2020 © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : فاطمة الزهراء عبقري
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بينما تحاول الحكومة الفرنسية تفادي حجر صحي كامل إثر خسائرها المادية أثناء الموجة الأولى لانتشار كوفيد-19، ترتفع أعداد المصابين في البلاد بسرعة. وتُدرس بجدية إستراتيجيات جديدة للحد من تفشي العدوى، كتعميم حظر التجول على كامل البلاد من السابعة مساء بدل التاسعة. وتعاين السلطات، كمقترح ثانٍ، إمكانية إغلاق الجامعات والمحلات التجارية غير الضرورية مع إبقاء المدارس فيما أطلقت عليه حجرا صحيا جزئيا. والسيناريو الثالث هو الحجر الموجهه إلى أماكن محددة حسب الفئات العمرية أو حسب مناطق انتشار الفيروس، في محاولة لتخفيف الضغط على المستشفيات التي يُتوقع أن تبلغ ذروة طاقتها الاستيعابية في الأسابيع المقبلة.

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