فرنسا: ماكرون يعلن إعادة فرض حجر صحي ابتداء من الجمعة وحتى الأول من ديسمبر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخاطب الأمة حول حالة تفشي فيروس كورونا في فرنسا، 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

في خطاب ألقاه مساء الأربعاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العودة إلى تطبيق حجر صحي على مستوى البلاد اعتبارا من الجمعة وحتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول. وعلى خلاف الحجر الصحي السابق، قال ماكرون إن المدارس ستبقى مفتوحة أمام التلاميذ، ولكن المطاعم والحانات و"المتاجر غير الرئيسية" ستغلق أبوابها. وحذر الرئيس الفرنسي من أن بلاده قد تسجل "400 ألف وفاة إصافية على الأقل" في غضون أشهر في حال عدم التحرك في مواجهة كوفيد-19.

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب للأمة الأربعاء إن فرنسا ستعود لتطبيق إجراءات الحجر الصحي على مستوى البلاد اعتبارا من الأسبوع الجاري في محاولة لاحتواء جائحة كوفيد-19 التي تنطوي مجددا على تهديد بالخروج عن السيطرة. لكن على خلاف العزل العام السابق، قال ماكرون إن أغلب المدارس ستبقى مفتوحة.

إغلاق الحانات والمطاعم

أعلن ماكرون أن الحانات والمطاعم و"المتاجر غير الرئيسية" ستغلق في البلاد بدءا من الجمعة في إطار إغلاق جديد قد يمتد حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر. وقال ماكرون في كلمة متلفزة إنّ "المتاجر التي صنّفت في الربيع على أنّها غير رئيسية، خاصة الحانات والمطاعم، ستغلق".

تحذيرات رئاسية

وحذر الرئيس الفرنسي من أن بلاده قد تسجل "400 ألف وفاة إصافية على الأقل" في غضون أشهر في حال عدم التحرك في مواجهة كوفيد-19 على أساس فكرة تحقيق مناعة جماعية. وقال "لن تعتمد فرنسا هذه الاستراتيجية أبداً" التي تعني إجراء "فرز بين المرضى" في حين يعد المستون أبرز ضحايا الوباء.

523 حالة وفاة

وسجلت فرنسا أمس الثلاثاء 523 وفاة بالمرض في 24 ساعة وهو أعلى معدل يومي منذ أبريل نيسان عندما كان التفشي في ذروته. وحذر أطباء من أن وحدات العناية المركزة على وشك الوصول إلى طاقتهاالاستيعابيةالقصوى.

ووفقا لبيانات رويترز فقد تخطت وفيات كورونا في فرنسا 35 ألفا وهو سابع أعلى حصيلة وفيات بهذا المرض في العالم.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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