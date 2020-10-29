ردود الأفعال المنددة تتوالى بعد الهجوم بسكين في مدينة نيس الفرنسية

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رجال الشرطة الفرنسية يحيطون بالمكان الذي وقع فيه الهجوم الإرهابي أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

بعد مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين في الهجوم بسكين الذي وقع صباح الخميس بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق في "قتل" و"محاولة قتل" بعد الهجوم. فيما توالت ردود الأفعال المنددة بالهجوم من جهات عدة كان أولها البرلمان الأوروبي وروسيا.

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فتحت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية الخميس تحقيقا في "عملية قتل ومحاولة قتل مرتبطة بمنظمة إرهابية (...) وعصابة أشرار إرهابية إجرامية" بعد مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم على الأقل نحرا، في هجوم بسكين في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا.

وقد عهد بالتحقيق إلى الإدارة العامة للأمن الداخلي. وقال رئيس بلدية المدينة كريستيان إيستروزي لصحافيين في المكان إن المهاجم الذي اعتقلته الشرطة "كان يردد بلا توقف ألله أكبر"، موضحا أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيصل قريبا إلى المدينة.

وتوفي اثنان من الضحايا في كنيسة نوتردام في قلب المدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فيما توفي الثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان قد لجأ إليها، بحسب مصدر في الشرطة.

وأضاف مصدر مقرب من التحقيق أن المهاجم الذي أصيب في إطلاق نار خلال اعتقاله، قال إن اسمه "ابراهيم" وعمره "25 عاما".

روسيا

وفي روسيا علّق الكرملين على الهجمات المتوالية في فرنسا قائلا "إن قتل الناس غير مقبول، لكن من الخطأ أيضا إيذاء المشاعر الدينية".

البرلمان الأوروبي

بينما دعا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي في تغريدة على تويتر بعد الهجوم الأوروبيين إلى "الاتحاد ضد العنف وضد الذين يسعون إلى التحريض ونشر الكراهية". وقال ساسولي "أشعر بصدمة وحزن عميقين لأخبار هجوم نيس المروع. نشعر بهذا الألم كلنا في أوروبا".

الكنيسة

وأدانت الكنيسة الكاثوليكية هجوم نيس وأكدت أن "المسيحيين يجب ألا يكونوا رمزا يجب قتله". وفي مؤتمر أساقفة فرنسا الخميس وصف الحاضرون الهجوم في نيس بأنه عمل "لا يوصف"، وأعربوا عن أملهم في "ألا يصبح المسيحيون هدفا للقتل".

وقال الأب هوغ دي ووليمون المتحدث باسم المركز "تأثرنا.. تأثرنا للغاية وصدمنا بهذا النوع من الأعمال التي لا توصف". وأضاف أن "هناك حاجة ملحة لمكافحة هذه الآفة التي هي الإرهاب، بالضرورة الملحة نفسها لبناء أخوة في بلدنا بطريقة ملموسة".

ألمانيا

من جانبها أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وقوف ألمانيا إلى جانب فرنسا بعد الهجوم "الوحشي". وقالت في تغريدة نشرها المتحدث باسمها شتيفان زايبرت "أشعر بصدمة كبيرة إزاء عمليات القتل الوحشية في الكنيسة في نيس. أفكاري مع أقارب القتلى والجرحى. ألمانيا تقف مع فرنسا في هذا الوقت الصعب".

إيطاليا

كما دان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي "الهجوم الشائن" مؤكدا أنه "لن يزعزع الجبهة الموحدة للدفاع عن قيم الحرية والسلام". وأضاف في تغريدة "قناعاتنا أقوى من التعصب والكراهية والإرهاب".

تركيا

دانت تركيا "بشدة" الخميس الهجوم "الوحشي" بالسكين الذي اوقع ثلاثة قتلى في نيس جنوب شرق فرنسا، واضعة جانبا التوتر الكبير بين أنقرة وباريس للتعبير عن "تضامنها". وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان "ندين بشدة الهجوم الذي نفذ اليوم داخل كنيسة نوتر دام في نيس (...) ونقدم تعازينا لأقارب الضحايا".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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