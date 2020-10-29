فيروس كورونا: فرنسا تقرر توسيع فرض ارتداء الكمامات على الأطفال اعتبارا من سن السادسة

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس إن حكومته قررت توسيع فرض ارتداء الكمامات لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا، على الأطفال بدءا من سن السادسة. وأعلن في كلمة أمام الجمعية الوطنية أنه سيتم تعديل البروتوكول الصحي وتعزيزه "لضمان حماية جميع الأطفال والمعلمين وأولياء أمور الطلاب". وكان الرئيس ماكرون قد أعلن الأربعاء إعادة فرض حجر صحي لا يشمل المدارس اعتبارا من يوم الجمعة.

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في كلمة له أمام الجمعية الوطنية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس أن وضع الكمامات "سيشمل تلاميذ المدارس الابتدائية اعتبارا من سن ست سنوات".

وقال كاستكس "اعتبارا من الاثنين سيتم تعديل البروتوكول الصحي وتعزيزه لضمان حماية جميع الأطفال والمعلمين وأولياء أمور الطلاب وفقًا للرأي المرسل إلينا (الأربعاء) من قبل المجلس الأعلى للصحة العامة ".

رأي التجار الفرنسيين في قرارات فرض الحجر الصحي 01:35

إعادة فرض الحجر الصحي

وفي خطاب ألقاه مساء الأربعاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العودة إلى تطبيق حجر صحي على مستوى البلاد اعتبارا من الجمعة حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول على الأقل. وعلى خلاف الحجر الصحي السابق، قال ماكرون إن المدارس ستبقى مفتوحة أمام التلاميذ، ولكن المطاعم والحانات و"المتاجر غير الرئيسية" ستغلق أبوابها. وحذر الرئيس الفرنسي من أن بلاده قد تسجل "400 ألف وفاة إضافية على الأقل" في غضون أشهر في حال عدم التحرك لكبح تفشي كوفيد-19 في فرنسا.

فرانس24/ أ ف ب

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