فرنسا في "حرب على إيديولوجية التطرف الإسلاموي" ووزير الخارجية يوجه رسالة سلام إلى العالم الإسلامي

بعد الاعتداء الذي وقع في مدينة نيس، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن فرنسا في وقت تخوض فيه "حربا ضد الأيديولوجية الإسلاموية المتطرفة". ورجح دارمانان وقوع المزيد من الهجمات على أراضي بلاده. من جهته، وجه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس "رسالة سلام إلى العالم الإسلامي"، داعيا "لعدم الاستماع إلى الأصوات التي تسعى لتأجيج الريبة".

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أشار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة إلى أن من المرجح وقوع المزيد من الهجمات على أراضي فرنسا في وقت تخوض فيه "حربا ضد الأيديولوجية الإسلاموية المتطرفة" وذلك غداة اعتداء قتل فيه 3 اشخاص في نيس.

وقال دارمانان لإذاعة (آر تي إل) "نخوض حربا ضد عدو في الداخل والخارج". وتابع "علينا أن ندرك أن مثل هذه الهجمات المروعة التي وقعت ستقع أحداث أخرى مثلها".

يذكر أن حديث دارمانان أتى بعد يوم من قيام مهاجم بقطع رأس امرأة وقتل اثنين آخرين في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية.

رسالة سلام إلى العالم الإسلامي

من جهته، بعث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس بـ"رسالة سلام إلى العالم الإسلامي"، يلفت فيها إلى أن فرنسا هي "بلد التسامح" لا "الازدراء أو النبذ".

وأضاف في الجمعية الوطنية على هامش نقاش حول موازنة وزارته "لا تستمعوا إلى الأصوات التي تسعى لتأجيج الريبة. ينبغي ألا نجعل أنفسنا حبيسة تجاوزات أقلية من المتلاعبين".

رسالة لودريان أتت بعد مظاهرات خرجت في دول إسلامية عدة منددة بالرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.

فرانس24/رويترز

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