هجوم نيس: الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا للاشتباه بصلته بمنفذ الهجوم

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سيارة شرطة أمام كنيسة نوتردام في نيس في جنوب شرق فرنسا في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ألقت الشرطة الفرنسية القبض مساء الخميس على رجل يشتبه بصلته بمنفذ الهجوم على كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس والذي راح ضحيته ثلاثة أشخاص. وقال مصدر قضائي بأن الرجل المحتجز كان على اتصال بمنفذ الهجوم في اليوم السابق للأحداث. على الصعيد نفسه، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تصريح لإذاعة محلية إن بلاده في حرب "ضد الأيديولوجية الإسلامية المتشددة" وإنها تواجه "عدوا في الداخل والخارج".

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ذكر مصدر قضائي في فرنسا الجمعة أن رجلا في السابعة والأربعين من العمر يشتبه بأنه على صلة بمنفذ اعتداء نيس الذي قتل ثلاثة أشخاص في كنيسة، أوقف قيد التحقيق.

ومنفذ الهجوم بسكين ضد رجل وامرأتين تونسي يدعى إبراهيم العويساوي ويبلغ من العمر 21 عاما ووصل إلى فرنسا في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول قادما من إيطاليا إلى مدينة نيس على متن قطار. وقال المصدر القضائي إنه يشتبه بأن الرجل المحتجز كان على اتصال به في اليوم السابق للأحداث، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة "نيس-ماتان" اليومية.

لكن المصدر المطلع على الملف دعا إلى توخي الحذر من طبيعة المبادلات بينهما. وبحسب مصدر ثان مطلع أيضا على القضية، فقد تم اعتقال الرجل عند الساعة 21:50.

وقُتل في الاعتداء الذي حصل الخميس في كنيسة في نيس (جنوب شرق فرنسا) رجل وامرأة بطعنات على يد رجل صرخ "الله وأكبر". وتوفيت امرأة أخرى متأثرة بجروح بالغة أُصيبت بها، في حانة قريبة لجأت إليها.

والضحايا هم امرأة مسنّة حاول المهاجم أن يقطع رأسها وربة عائلة في الأربعينات من عمرها إضافة إلى قندلفت الكنيسة (رتبة كنسية) البالغ 45 عاما. والمهاجم الذي أُصيب بطلقات الشرطة ونُقل إلى المستشفى. وفي الكنيسة، وجد المحققون سلاح الجريمة وهو سكين يبلغ نصله 17 سنتيمترا، وفق المدّعي الفرنسي العام لمكافحة الإرهاب جان-فرانسوا ريكارد. كما عثر على حقيبة أمتعة شخصية ومصحف وهاتفين وسكاكين غير مستخدمة.

حرب ضد أعداء في الداخل والخارج

تصريح وزير الداخلية جيرالد دارمانان حول اعتداء نيس 00:38

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة إنه من المرجح وقوع المزيد من الهجمات على أراضي فرنسا في وقت تخوض فيه "حربا ضد الأيديولوجية الإسلامية المتشددة".

وقال دارمانان لإذاعة (آر.تي.إل) "نخوض حربا ضد عدو في الداخل والخارج". وتابع "علينا أن ندرك أن مثل هذه الهجمات المروعة التي وقعت ستقع أحداث أخرى مثلها".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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