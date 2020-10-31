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فيروس كورونا: بين المحظور والمسموح.. كيف يرى الفرنسيون تدابير الحجر الصحي الجديد؟

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 لشرطي يتحقق من وثيقة السماح بالخروج لأحد المارة، باريس، فرنسا، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 © فرانس 24

تباينت آراء الفرنسيين حول مدى تأثير إجراءات الحجر الصحي الثاني، الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة، في كبح تفشي جائحة كوفيد-19. فبين المحظور والمسموح، يرى البعض أن عدم تشديد إجراءات الحجر، مثل ترك المتاجر والمدارس والحدائق مفتوحة من الممكن أن يساعد على انتشار الوباء، بينما ذكر آخرون أن الفرنسيين باتوا هذه المرة أكثر وعيا، خاصة بعد إقرار المحللين أن تدابير الإغلاق هي السلاح الأقوى لمجابهة فيروس كورونا. و خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت فرنسا الجمعة 49215 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و331984 حالة، بينما زادت الوفيات بواقع 256 ليصل المجمل إلى 36565.