ماكرون يقول إنه "يتفهم مشاعر المسلمين" ويؤكد أن رسوم الكاريكاتير "ليست مشروعا حكوميا"

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إيمانول ماكرون في مقر الرئاسة الفرنسية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "يتفهم مشاعر المسلمين" إزاء رسوم الكاريكاتير للنبي محمد التي نشرتها صحيفة "شارلي إيبدو"، وذلك حسبما نقل الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة السبت. وحسب الموقع، أكد ماكرون في مقابلة للقناة القطرية سيتم بثها في وقت لاحق من يوم السبت أن هذه الرسوم "ليست مشروعا حكوميا بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة".

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع قناة الجزيرة تبث السبت، إنه يتفهم "مشاعر المسلمين" جراء نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد لكن ذلك لا يبرر العنف إطلاقا.

وكتب الموقع الإلكتروني للقناة نقلا عن ماركون قوله إن "الرسوم الكاريكاتيرية ليست مشروعا حكوميا بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة". وأضاف ماكرون حسب المقاطع المنشورة أنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء هذه القضية.

وأعلن رئيس الدولة الفرنسية حسب المقاطع "أفهم أنه قد نشعر بالصدمة من رسوم كاريكاتورية لكنني لن أوافق مطلقا على تبرير العنف"، مؤكدا "حرياتنا وحقوقنا، أعتبر أن مهمتنا هي حمايتها".

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وبشأن ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول الإسلامية مثل بنغلاديش وباكستان وتركيا، كتب الموقع الإلكتروني للقناة نقلا عن ماركون "أعتقد أن ردود الفعل كان مردها أكاذيب وتحريف كلامي ولأن الناس فهموا أنني مؤيد لهذه الرسوم". وأضاف "هناك أناس يحرفون الإسلام وباسم هذا الدين يدّعون الدفاع عنه".

ومن المقرر أن تبث المقابلة بالكامل عند الساعة 17:00 (16:00 بتوقيت غرينتش) على القناة القطرية.

وهذه المقابلة هي الأولى التي يجريها الرئيس الفرنسي منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للفرنسيين والتي اندلعت على خلفية تصريحاته التي دافع فيها عن نشر الرسوم الكاريكاتورية باسم حرية التعبير.

وقالت مصادر في محيط ماكرون إن الرئيس الفرنسي يسعى في هذه المقابلة "الطويلة" إلى "توضيح رؤيته بطريقة هادئة"، مع رغبته في إظهار أن "تصريحاته حول محاربة الانعزالية تم تشويهها و(تصريحاته) حول الرسوم الكاريكاتورية يتم عرضها بطريقة كاريكاتورية في أغلب الأحيان".

وأوضح المصدر أن القضية تتعلق بـ "مواجهة الأكاذيب، بدلا من السماح بانتشارها وإرادة شرح أسس النموذج الجمهوري" الفرنسي.

فرانس24/ أ ف ب

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