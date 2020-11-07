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فرنسا: حصيلة الوفيات الإجمالية بفيروس كورونا تتجاوز 40 ألفا

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عامل فرنسي بالقطاع الصحي يستعد لدخول غرفة أحد المصابين بفيروس كورونا في مستشفى لافيران العسكري بمرسيليا، 18 سبتمبر/أيلول 2020
عامل فرنسي بالقطاع الصحي يستعد لدخول غرفة أحد المصابين بفيروس كورونا في مستشفى لافيران العسكري بمرسيليا، 18 سبتمبر/أيلول 2020 © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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أعلنت وكالة الصحة الفرنسية السبت تسجيل 306 وفيات إضافية في المستشفيات خلال آخر 24 ساعة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 40169 وفاة في البلاد.

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تخطّت فرنسا السبت عتبة 40 ألف وفاة جراء كوفيد-19، حسب معطيات نشرتها وكالة الصحة العامة الفرنسية.

ووفق أرقام الوكالة، سُجلت 306 وفيات إضافية في المستشفيات خلال آخر 24 ساعة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 40169 وفاة. 

ولم يتوفر العدد اليومي للإصابات الجديدة بشكل فوري، بعد أن كان قد تجاوز 60 ألفا في اليوم السابق، ما يمثل تسارعا حادا في الإصابات.

وذكرت وكالة الصحة أنه من المقرر نشر الأرقام الاثنين.

وهذا الارتفاع الكبير في الإصابات يؤدي إلى زيادة الضغوط على المستشفيات التي وصل عدد المرضى في غرف العناية المركزة فيها إلى 4,410 مقابل 3,721 في بداية الأسبوع.

وارتفع العدد الإجمالي للأسرّة المخصصة لمرضى فيروس كورونا من 5 آلاف الى 6,400.

فرانس 24/أ ف ب 

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