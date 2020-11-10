بايدن يؤكد لماكرون في أول اتصال هاتفي بينهما أنه يأمل بـ"إحياء دينامية العلاقات الثنائية وعبر الأطلسي"

في أول اتصال هاتفي بينهما بعد انتخابه رئيسا، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يأمل بـ"إحياء دينامية العلاقات الثنائية وعبر الأطلسي، وخصوصا عبر حلف شمال الاطلسي والاتحاد الأوروبي".

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أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الثلاثاء خلال مكالمة هاتفية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يأمل بـ"إحياء دينامية العلاقات الثنائية وعبر الأطلسي، وخصوصا عبر حلف شمال الاطلسي والاتحاد الأوروبي".

وخلال اتصالهما الهاتفي الأول، ناقش الرجلان التعاون المقبل على صعيد مكافحة وباء فيروس كورونا و"خطر التبدل المناخي" إضافة إلى "الأمن والتنمية في أفريقيا"، وفق بيان أصدره فريق الرئيس المنتخب.

وكانت قد أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيتحدث بعد ظهر الثلاثاء للمرة الأولى إلى جو بايدن.

وعلى غرار معظم القادة الأوروبيين، هنأ ماكرون الرئيس الأمريكي المنتخب السبت بعدما أعلنت كبرى وسائل الإعلام الأمريكية فوزه على دونالد ترامب.

ودعاه إلى التحرك "معا" بهدف "خوض التحديات الراهنة".

واستهل بايدن مشاوراته مع القادة الأجانب الإثنين عبر مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. وأعلنت أوتاوا أن الرجلين تناولا موضوعات عدة تهم البلدين مثل مكافحة فيروس كورونا المستجد والتغيّر المناخي والاعتقال "التعسفي".

فرانس24/ أ ف ب

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