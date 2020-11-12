السلطات الفرنسية تقرر تشديد إجراءات المراقبة إثر التراخي في الالتزام بإجراءات الحجر الصحي
نشرت في:
أبدت السلطات الفرنسية هذا الأسبوع قلقها من حالة التراخي وعدم احترام إجراءات الحجر الصحي المنتشرة في غالبية المدن الفرنسية، فيما تشهد البلاد موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا أكثر قسوة من سابقتها. وأمام هذا الوضع، أمر وزير الداخلية جيرار دارمانان بتكثيف عمليات المراقبة على كامل الأراضي الفرنسية. وحسب سلطات وزارته فإنه تم إصدار أكثر 65 ألف غرامة منذ بدء الإغلاق الثاني والمتواصل لغاية الأول من ديسمبر/كانون الأول.