فرنسا: جان كاستكس يعرض حصيلة أسبوعين من الحجر الصحي الثاني

سجلت فرنسا الأربعاء وفاة 329 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 42535 وعدد الإصابات المؤكدة 1865538، فيما تعيش البلاد في ظل حجر صحي ثان فرضته السلطات لغاية الفاتح من ديسمبر/كانون الأول لكبح تفشي الوباء. ويعرض رئيس الوزراء جان كاستكس مساء الخميس في مؤتمر صحفي تقييما للوضع الوبائي في البلاد ويعلن عن الإجراءات التي يتوجب على الفرنسيين الالتزام بها خلال الأسبوعين المقبليين.

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بعد أسبوعين من دخول إجراءات الحجر الصحي الثاني حيز التنفيذ في فرنسا بسبب الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا، يعقد رئيس الوزراء جان كاستكس مؤتمرا صحفيا على الساعة السادسة مساء بتوقيت باريس لإعطاء حصيلة الإجراءات الصحية المفروضة في البلاد ومستوى تفشي الوباء الذي حصد أرواح أكثر من 42500 شخص منذ ظهوره على الأراضي الفرنسية مطلع العام 2020.

ويترأس كاستكس صباح الخميس مجلسا للدفاع برفقة وزراء الصحة أوليفييه فيران، والاقتصاد برونو لومير، والتربية جان ميشيل بلانكير. ويتنتظر أن يكشف كاستكس عن إجراءات جديدة يجب على الفرنسيين اتباعها خلال الأسبوعين المتبقيين من الحجر الصحي الثاني الذي يتسمر لغاية الفاتح من ديسمبر/كانون الأول.

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وكانالرئيس إيمانويل ماكرون أعلن في 28 أكتوبر/تشرين الأول إعادة فرض حجر صحي شامل لشهر كامل لخفض وتيرة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وحذر ماكرون في خطاب ألقاه على الفرنسيين من أن بلاده قد تسجل "400 ألف وفاة إضافية على الأقل" في غضون أشهر في حال عدم التحرك.

مضيفا أنّ "البعض يؤيد عدم القيام بشيء وترك الفيروس يتنقل، وهذا ما نسميه البحث عن المناعة الجماعية (...) المجلس العلمي قيّم تبعات هذا الخيار، وهي لا ترحم. على المدى القصير جداً، هذا يعني إجراء فرز بين المرضى في المستشفى و(تسجيل) 400 ألف وفاة إضافية على الأقل في غضون أشهر قليلة (...) فرنسا لن تتبنى هذه الاستراتيجية أبداً".

فرانس24

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