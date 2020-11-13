الجيش الفرنسي يعلن مقتل "رمز تاريخي" لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل

قتلت القوات الفرنسية القائد العسكري بتنظيم القاعدة في شمال أفريقيا با أغ موسى وذلك خلال عملية لها في شمال شرق مالي. وأكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي الجمعة أن "با أغ موسى رمز تاريخي في الحركة المتشددة بمنطقة الساحل ويعتبر مسؤولا عن عدة هجمات ضد القوات المالية والدولية".

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أعلنت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي يوم الجمعة أن القوات الفرنسية قتلت با أغ موسى القائد العسكري بتنظيم القاعدة في شمال أفريقيا خلال عملية في شمال شرق مالي.

وأشارت بارلي في بيان إلى أن "با أغ موسى رمز تاريخي في الحركة المتشددة بمنطقة الساحل ويعتبر مسؤولا عن عدة هجمات ضد القوات المالية والدولية". مضيفة "إنه نجاح كبير في الحرب على الإرهاب".

وكان موسى، وهو كولونيل سابق في جيش مالي ويعرف أيضا باسم باموسى ديارا، الذراع اليمنى لإياد أغ غالي زعيم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التي تعد أهم الجماعات المتشددة في مالي ونفذت هجمات متكررة استهدفت مدنيين وجنودا في مالي وبوركينا فاسو.

وقُتل موسى، المدرج في القائمة الأمريكية للإرهاب، يوم الثلاثاء في عملية شاركت فيها قوات برية وطائرات هليكوبتر وتأتي بعد سلسلة عمليات شهدت مقتل العشرات من المقاتلين الإسلاميين على أيدي القوات الفرنسية في الأسابيع الماضية.

فرانس24/رويترز

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