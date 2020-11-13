ما هي المقاربة الأمنية التي اعتمدتها فرنسا منذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015؟
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في الذكرى الخامسة لاعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 التي أوقعت 130 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى، يعود خالد الغرابلي على تفاصيل الهجمات التي طالت عدة مواقع في باريس وضواحيها، منها محيط ستاد دو فرانس ومسرح باتاكلان. فما الذي تغير بعد خمس سنوات على هذه الاعتداءات الدامية؟ وما هي المقاربة الأمنية التي اعتمدتها فرنسا للتصدي للتهديدات الإرهابية؟
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المعالجة الأمنية خالد الغرابلي
02:29
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