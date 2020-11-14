وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصل إلى باريس في إطار جولة في أوروبا والشرق الأوسط

مايك بومبيو في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

من المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي وصل السبت إلى باريس حيث يبدأ جولة في أوروبا والشرق الأوسط. وتأتي هذه الزيارة بناء على طلب الجانب الأمريكي و"بشفافية كاملة مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن"، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية.

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يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح الاثنين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يقوم بجولة في أوروبا والشرق الأوسط بناء على طلب الجانب الأمريكي و"بشفافية كاملة مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن"، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية الخميس.

ويرتكز اللقاء مع بوميو على ضرورة التباحث في ملفات مثل الإرهاب أو النزاع حول إقليم ناغورني قره باغ، في وقت لا تزال إدارة ترامب تتولى المهام في واشنطن، وفق قصر الإليزيه.

وقد وصل بومبيو إلى باريس السبت، وكتب في تغريدة: "سعيد لوجودي في فرنسا، أقدم صديق وحليف للولايات المتحدة". وأضاف: "شراكتنا مبنية على قيم مشتركة، هي الديمقراطية والحرية وسيادة القانون".

وهذه أول زيارة يقوم بها بشكل فردي، باستثناء تلك التي رافق فيها الرئيس الأمريكي.

ولا يشمل جدول أعمال الوزير، الذي ترافقه زوجته سوزان بومبيو، الكثير من المواعيد خلال عطلة نهاية الأسبوع، باستثناء تكريم ضحايا الهجمات الأخيرة في فرنسا.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو صباح الاثنين مع إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. وستتم هذه اللقاءات بشكل أساسي بعيدا عن الكاميرات.

وكان ماكرون من بين أوائل قادة العالم الذين سارعوا إلى تهنئة جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ثم تحدث معه عبر الهاتف، وذلك على الرغم من أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لم يقر بعد بهزيمته.

كما رفض بومبيو، قبل انطلاق جولته الاعتراف بفوز بايدن. وقال الثلاثاء: "سيكون هناك انتقال سلس نحو إدارة ثانية لترامب"، قبل أن ينتقد الزعماء الأجانب الذين أجروا اتصالات مع الديمقراطي.

ومن المتوقع أن يشوب المحادثات في باريس توتر بشأن مسائل أخرى. فقد حذر لودريان من أنه سيعارض تسريع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق، الذي حدد ترامب توقيته قبل انتهاء ولايته الرسمية في 20 كانون الثاني/يناير.

كما ستركز المحادثات على "الوحدة عبر الأطلسي"، التي غالبا ما تم إساءة استخدامها خلال عهد ترامب، فضلاً عن مكافحة الإرهاب، بحسب الخارجية الأمريكية.

بعد فرنسا، يتوجه بومبيو إلى تركيا وجورجيا والقدس وثلاث دول خليجية حليفة لواشنطن هي السعودية والإمارات وقطر.

فرانس24/ أ ف ب

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