فرنسا: ارتفاع في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا وكاستكس يعد "قواعد" للتعايش على "المدى الطويل"

عامل فرنسي بالقطاع الصحي يستعد لدخول غرفة أحد المصابين بفيروس كورونا في مستشفى لافيران العسكري بمرسيليا، 18 سبتمبر/أيلول 2020

سجلت فرنسا 32095 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و954599. وزاد عدد الوفيات جراء الفيروس 359 ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 44246. فيما قال رئيس الوزراء جان كاستكس في مقابلة صحفية إنه سيتعين "التعايش مع الفيروس على المدى الطويل" وإنه يعمل على وضع "قواعد" للبلاد حتى التوصل إلى لقاح.

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قالت وزارة الصحة الفرنسية مساء السبت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة والوفاة فيروس كورونا المستجد شهد ارتفاعا حادا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

فقد سجلت فرنسا 32095 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و954599 . كما زاد عدد الوفيات 359 ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 44246 حتى الآن.

فيما صرح رئيس الوزراء جان كاستكس في مقابلة مع صحيفة لوموند السبت أنه سيتعين "التعايش مع الفيروس على المدى الطويل" وأنه يعمل على وضع "قواعد" للبلاد حتى التوصل إلى لقاح.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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