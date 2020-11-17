فيروس كورونا: وزير الصحة الفرنسي يعلن وجود "علامات مبشرة" ويحث المواطنين على "عدم التراخي"

أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران الاثنين وجود "بوادر تحسن" ومؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالوضع الصحي خاصة بعد إجراءات العزل العام الثانية بسبب فيروس كورونا. ولكنه حذر في الوقت نفسه المواطنين من "التراخي في جهودهم" لكبح الفيروس مذكرا "إننا لم نتغلب على الفيروس بعد".

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قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الاثنين إن البيانات الأخيرة أظهرت علامات مبشرة لإجراءات العزل العام الثانية التي فرضت في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، رغم كونها أقل صرامة من الإجراءات السابقة.

ونبه فيران المواطنين إلى أنه "إذا كانت هناك بوادر تحسن في ما يتعلق بالوباء، فإننا لم نتغلب على الفيروس بعد"، كما حث مواطنيه على "عدم التراخي في جهودهم".

وقال "على مدار عشرة أيام متتالية، انخفض عدد التشخيصات الجديدة لكوفيد-19، وانخفض معدل إيجابية الفحوصات ونسبة الإصابة"، على المستوى الوطني "نحن نستعيد السيطرة على الوباء"، وذلك بعد شهر من أول حظر تجول تلاه إغلاق جديد في 30 تشرين الأول/أكتوبر.

إلا أن عدد من نُقلوا للمستشفى لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 416 حالة ليسجل مستوى قياسيا جديدا هو 33497. كما ارتفعت الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بواقع 506 وفيات لتصل حصيلتها إلى 45054 وفاة.

وتشهد فرنسا رابع أعلى حصيلة لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في العالم، حيث وصلت إلى مليون و991233 إصابة.

وبالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن فيران قال إنه من المبكر تخفيف قيود العزل العام الذي يفترض أن يستمر حتى وقت مبكر من ديسمبر/ كانون الأول على أقل تقدير.

فرانس24/ أف ب/ رويترز

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