فرنسا: أكثر من 400 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وانخفاض في عدد مرضى العناية المركزة

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طاقم طبي يساعد مريضًا بفيروس كورونا في وحدة العناية المركزة في عيادة أوكسيتاني في موريه، بالقرب من تولوز، جنوب فرنسا في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

خلال 24 ساعة، توفي 427 شخصا بفيروس كورونا في فرنسا لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 46,698 منذ بداية الوباء في البلاد. ولليوم الثاني على التوالي، تم تسجيل انخفاض طفيف في عدد المرضى بالعناية المركزة، حسب إحصاءات رسمية نشرت الأربعاء.

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سجلت فرنسا 427 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، غير أن عدد المرضى في العناية المركزة انخفض بشكل طفيف لليوم الثاني على التوالي، حسب إحصاءات رسمية نشرت الأربعاء.

وأشارت أرقام هيئة الصحة العامة الفرنسية إلى وفاة 427 شخصا في الساعات الـ24 الأخيرة في المستشفيات، ما رفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 46,698 منذ بداية الأزمة الوبائية في البلاد.

في الأثناء، تراجع الضغط قليلاً على وحدات العناية المركزة حيث يخضع حالياً 4,759 مريضا للعلاج، بينهم 361 جرى استقبالهم في الساعات الـ24 الأخيرة.

وهذا اليوم الثاني على التوالي الذي ينخفض خلاله عدد المرضى في وحدات العناية المركزة، إذ كانوا 4,838 الثلاثاء و4,919 الإثنين.

وأحصي الأربعاء 32,811 شخصا يحملون عدوى كوفيد-19 ويعالجون في المستشفيات (أياً كانت درجة خطورة وضعهم)، في مقابل إحصاء رقم قياسي الثلاثاء تمثل بـ33,500، وهو رقم لم يسجّل منذ الموجة الوبائية الأولى في الربيع.

ومن المرتقب أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة الأسبوع المقبل، يعلن فيها مدى تخفيف الإجراءات الوقائية.

فرانس24/ أ ف ب

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