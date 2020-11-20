فرنسا: المحكمة استمعت إلى شهادة أمريكيين تمكنا من إيقاف المعتدي في قضية هجوم قطار تاليس

530 شارك

قطار تابع لشركة تاليس. © أرشيف/أ ف ب

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : نسرين قسنطيني 3 دقائق

تستمر في باريس المحاكمة بقضية اعتداء كان يستهدف قطار تاليس صيف العام 2015 وأمر بتنفيذه منسّق اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه عبد الحميد أبا عود. وتجري محاكمة المغربي أيوب الخزاني ويبلغ 31 عاما أمام محكمة الجنايات الخاصة مع ثلاثة رجال متهمين بمساعدته. يذكر أن هجوم تاليس قاده أبا عود الذي وصل برفقة الخزاني إلى أوروبا من تركيا. وبحسب موفدة فرانس24 نسرين قسنطيني، فقد استمعت المحكمة الثلاثاء إلى شهادة أمريكيين تمكنا من إيقاف المهاجم بعد أن انقضوا عليه وأخذوا أسلحته وسيطروا عليه بمساعدة ركاب آخرين.