ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

صورة للرئيس الفرنسي في مكتبه بقصر الإليزيه مهنئا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرتها مجلة "جون أفريك" الجمعة، روسيا وتركيا باتباع "استراتيجية" تهدف إلى تأجيج مشاعر معادية لفرنسا في أفريقيا، واستغلال "نقمة ما بعد حقبة الاستعمار".

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اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرتها مجلة "جون أفريك" الجمعة، كلا من روسيا وتركيا باتباع "استراتيجية" تهدف إلى تأجيج مشاعر معادية لفرنسا في القارة الأفريقية، مستغلة "نقمة ما بعد حقبة الاستعمار".

وقال ماكرون: "هناك استراتيجية يتم اتباعها، ينفذها أحيانا قادة أفارقة، لكن بشكل أساسي قوى أجنبية مثل روسيا وتركيا، تلعب على وتر نقمة ما بعد حقبة الاستعمار" مضيفا "يجب ألا نكون سذجا: العديد من الذين يرفعون أصواتهم ويصورون مقاطع فيديو، والموجودين على وسائل الإعلام الفرنكوفونية، يرتشون من روسيا أو تركيا".

فرانس24/ أ ف ب

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