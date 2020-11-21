فيروس كورونا: عدد الإصابات في العالم يتجاوز 57 مليونا والوفيات تتخطى المليون و371 ألفا

عامل فرنسي بالقطاع الصحي يستعد لدخول غرفة أحد المصابين بفيروس كورونا في مستشفى لافيران العسكري بمرسيليا، 18 سبتمبر/أيلول 2020

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم 57 مليونا، فيما تخطت الوفيات مليونا و371 ألفا. وتعد الولايات المتحدة على رأس الدول الأكثر تضررا من الوباء.

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أفادت وكالة رويترز في حصيلة أعدتها حول عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر العالم، أن أكثر من 57,55 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و371487 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 254405 11933944

الهند 132726 9050597

البرازيل 168613 6020164

فرنسا 48265 2109170

روسيا 35311 2039926

إسبانيا 42618 1556730

المملكة المتحدة 54286 1473508

الأرجنتين 36790 1359042

إيطاليا 48569 1345767

كولومبيا 34929 1233444

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

فرانس24/ رويترز

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