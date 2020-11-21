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فيروس كورونا: عدد الإصابات في العالم يتجاوز 57 مليونا والوفيات تتخطى المليون و371 ألفا

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عامل فرنسي بالقطاع الصحي يستعد لدخول غرفة أحد المصابين بفيروس كورونا في مستشفى لافيران العسكري بمرسيليا، 18 سبتمبر/أيلول 2020
عامل فرنسي بالقطاع الصحي يستعد لدخول غرفة أحد المصابين بفيروس كورونا في مستشفى لافيران العسكري بمرسيليا، 18 سبتمبر/أيلول 2020 © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم 57 مليونا، فيما تخطت الوفيات مليونا و371 ألفا. وتعد الولايات المتحدة على رأس الدول الأكثر تضررا من الوباء.

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أفادت وكالة رويترز في حصيلة أعدتها حول عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر العالم، أن أكثر من 57,55 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و371487 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق   إجمالي الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة      254405            11933944

الهند            132726            9050597

البرازيل          168613            6020164

فرنسا            48265             2109170

روسيا            35311             2039926

إسبانيا           42618             1556730

المملكة المتحدة       54286             1473508

الأرجنتين          36790             1359042

إيطاليا           48569             1345767

كولومبيا          34929             1233444

 

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

 

فرانس24/ رويترز

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