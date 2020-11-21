فيروس كورونا: عدد الإصابات في العالم يتجاوز 57 مليونا والوفيات تتخطى المليون و371 ألفا
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تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم 57 مليونا، فيما تخطت الوفيات مليونا و371 ألفا. وتعد الولايات المتحدة على رأس الدول الأكثر تضررا من الوباء.
أفادت وكالة رويترز في حصيلة أعدتها حول عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر العالم، أن أكثر من 57,55 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و371487 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 254405 11933944
الهند 132726 9050597
البرازيل 168613 6020164
فرنسا 48265 2109170
روسيا 35311 2039926
إسبانيا 42618 1556730
المملكة المتحدة 54286 1473508
الأرجنتين 36790 1359042
إيطاليا 48569 1345767
كولومبيا 34929 1233444
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.
فرانس24/ رويترز
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