باريس تدين التصريحات "المقيتة والكاذبة" لوزيرة حقوق الإنسان الباكستانية بحق الرئيس ماكرون

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي خطابا يعرض فيه إستراتيجيته لمكافحة "النزعة الاتعزالية الاسلامية" في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2020 في إحدى ضواحي باريس.

أدانت باريس بشدّة السبت التصريحات "المقيتة والكاذبة" التي أطلقتها وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مزاري بحقّ الرئيس إيمانويل ماكرون وعلاقاته مع المسلمين في فرنسا. ووصفت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الفرنسيّة في بيان لها تصريحات الوزيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الصادمة والمهينة"، ومضيفة بأنّها "أكاذيب وقحة مطبوعة بإيديولوجية الكراهية والعنف".

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عبر بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، أدانت باريس بشدّة السبت التصريحات التي اعتبرتها بـ"المقيتة والكاذبة" أطلقتها وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مزاري بحقّ الرئيس إيمانويل ماكرون وعلاقاته مع المسلمين في بلاده.

وجاء في البيان عن المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الفرنسيّة "أطلق أحد أعضاء الحكومة الباكستانيّة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات صادمة ومهينة للغاية بحقّ رئيس الجمهوريّة وبلادنا"، واصفةً هذه التصريحات بـ"المقيتة" وبأنّها "أكاذيب وقحة مطبوعة بإيديولوجية الكراهية والعنف".

باريس تطالب إسلام آباد "بتصحيح هذه التصريحات"

وفي وقت سابق، كتبت الوزيرة الباكستانية مزاري في تغريدة أنّ "ماكرون يفعل بالمسلمين ما كان يُلحِقه النازيّون باليهود"، قائلةً إنّ لدى الأطفال المسلمين أرقامًا تعريفيّة "مثلما كان يتمّ إجبار اليهود على وضع النجمة الصفراء على ملابسهم من أجل التعرّف إليهم"، وهو الأمر الذي نفته رسميًّا الحكومة الفرنسيّة.

وشدّدت المتحدّثة باسم الخارجيّة الفرنسيّة على أنّ "باكستان يجب أن تصحح هذه التصريحات وأن تعود إلى طريق الحوار المبني على الاحترام".

تشهد باكستان منذ سبتمبر/أيلول احتجاجات ردا على تصريحات ماكرون الأخيرة حول الإسلام المتطرف.

واندلعت الأزمة بعد تأكيد ماكرون تمسك بلاده بمبدأ الحرية في نشر الرسوم الكاريكاتورية، خلال مراسم تكريم أقيمت للمدرس صامويل باتي الذي قُتل بقطع رأسه في 16 أكتوبر/تشرين الأول في فرنسا بيَد روسيّ شيشاني إسلامي متشدّد بعد عرضه رسوما كاريكاتورية على تلاميذه في المدرسة خلال صف حول حرّية التعبير.

تقدّمت باكستان بشكوى إلى فرنسا بشأن ما أسمته "حملة ممنهجة لمناهضة الإسلام" في الدولة الأوروبية.

وتجمّع عشرات الآلاف من الأشخاص السبت في لاهور (شرق باكستان) لتشييع مؤسس الحركة الإسلامية المتطرفة لبيك باكستان الذي أثار خطابه التحريضي الغضب ضد فرنسا في الأسابيع الأخيرة في باكستان بسبب الرسوم الكاريكاتورية.

فرانس24/ أ ف ب

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