فرنسا ترصد للمرة الأولى إصابات بفيروس كورونا في مزرعة للمنك بجنوب غرب باريس

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أعلنت وزارتا الصحة والزراعة والانتقال البيئي في فرنسا الأحد للمرة الأولى تسجيل إصابات بفيروس كورونا في مزرعة للمنك تقع بجنوب غرب باريس. وأفادت الوزارتان بصدور أمر بإعدام "كل الحيوانات التي لا تزال متواجدة وعددها نحو ألف وإزالة المنتجات الصادرة عن هذه الحيوانات".

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أمرت وزارتا الصحة والزراعة والانتقال البيئي بإعدام نحو ألف حيوان في مزرعة للمنك في جنوب غرب باريس، عقب رصد وجود فيروس كورونا بين الحيوانات للمرة الأولى.

وقالت الوزارتان في بيان إنه صدر أمر "بإعدام كل الحيوانات التي لا تزال متواجدة وعددها نحو ألف وإزالة المنتجات الصادرة عن هذه الحيوانات".

وبين المزارع الأربع التي تعدها البلاد، هناك واحدة لم تسجل فيها إصابات و"لا تزال تحاليل تجري في الاثنتين الأخريين" وينتظر أن تصدر النتائج خلال الأسبوع.

سبق أن أبلغت عدة دول أوروبية عن إصابات بمزارع المنك وخصوصا في الدانمارك مع اكتشاف نوع متحول من الفيروس لكن أيضا في هولندا والسويد واليونان فيما رصدت حالات معزولة في إيطاليا وإسبانيا. وظهرت حالات أيضا في الولايات المتحدة.

والسبت تظاهر مئات من مربي حيوان المنك في كوبنهاغن بجراراتهم الزراعية للاحتجاج على قرار الحكومة قتل كل هذه الحيوانات لمكافحة نسخة متحورة من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الدانماركية الخميس إنه تم القضاء على سلالة معدلة من فيروس كورونا اكتُشفت لدى حيوانات المنك في البلاد وأثارت مخاوف بشأن فعالية أي لقاح في المستقبل.

وشددت الحكومة الفرنسية الأحد على أهمية إجراءات الفصل في هذا الإطار أيضا، لحماية المنك من الاصابة من قبل موظفي المزارع، لكن أيضا وعلى سبيل الاحتياط لتجنب الاحتكاك بين حيوانات قد تكون مصابة والموظفين.

فرانس24/ أ ف ب

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