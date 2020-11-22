فيروس كورونا: فرنسا تعتزم بدء تخفيف قيود الحجر الصحي على ثلاث مراحل

شرطي فرنسي يتأكد من تصريح خروج سائق في ساحة الكونكورد، باريس، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

تشرع الحكومة الفرنسية في بدء تخفيف قيود الحجر الصحي العام المفروض بهدف احتواء فيروس كورونا. وقال غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة لصحيفة لو جورنال ديمانش أن عملية تخفيف القيود ستتم خلال الأسابيع المقبلة على ثلاث مراحل. ومن المتوقع أن يلقي الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء خطابا يتناول فيه وضع الوباء في بلاده وربما يعلن تخفيفا جزئيا للقيود المفروضة منذ 30 أكتوبر/ تشرين الأول.

إعلان اقرأ المزيد

في تصريح لصحيفة لو جورنال ديمانش، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال الأحد إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتحدث الثلاثاء عن خطط عدة ترمي إلى تدارك الوضع الوبائي في البلاد، ومن المفترض أن يتم تطبيقها على مدار عدة أسابيع. وذكر أتال أن الخطط ستتضمن طرقا "لتكييف استراتيجيتنا الحالية".

وعلى رأس هذه الخطط، من المتوقع أن يتم تعديل قواعد الحجر الصحي المفروض منذ 30 أكتوبر/ تشرين الأول، حسب تحسن الوضع الصحي. من جانبها، قالت الحكومة الفرنسية إنها ستبدأ، خلال الأسابيع المقبلة، في تخفيف قيود الحجر الصحي على ثلاث مراحل وذلك لتفادي انتشار الجائحة من جديد.

متى تبدأ المراحل الثلاث؟

وأضاف أتال أنه من المتوقع أن تجيء الخطوة الأول في بداية ديسمبر/ كانون الأول قبل موسم العطلات على أن تليها المرحلة الثانية اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2021. وكان ماكرون قال إنه من المتوقع استمرار الحجر الصحي الثاني في فرنسا لمدة أربعة أسابيع على الأقل. وتشمل قيود الحجر إغلاق المتاجر غير الضرورية والمطاعم والحانات.

غير أنه في ضوء البيانات الأخيرة التي تظهر أن فرنسا بسبيلها لكبح الزيادة في الإصابات تتعرض الحكومة لضغوط من المتاجر والشركات لتخفيف القيود قبل موسم التسوق في عيد الميلاد.

13157 إصابة جديدة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا ارتفع الأحد بتسجيل 13157 حالة ليصل إجمال الإصابات إلى 2.14 مليون، فيما صعد عدد الوفيات بموجب تسجيل 215 إلى 48732.

وكانت فرنسا أعلنت السبت تسجيل عن 17881 إصابة جديدة، مع انخفاض عدد المصابين الذين يعالجون في المستشفيات لليوم الخامس على التوالي ليصل إلى 31365 حالة.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك