فرنسا: الشرطة تستخدم القوة والغاز المسيل للدموع لتفكيك مخيم للمهاجرين وسط باريس

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في قلب ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس، لجأت الشرطة الفرنسية مساء الاثنين إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفكك مخيما جديدا نصبه مهاجرون غير شرعيين وجلهم من الأفغان. وندد نائب عمدة بلدية باريس إيان بوسار بطريقة "استجابة قوات حفظ القانون والنظام لوضع اجتماعي" كما وصف وزير الداخلية جيرال دارمانان صور فض المخيم "بالصادمة".

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استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفكيك مخيّم جديد للمهاجرين يضم نحو 500 خيمة زرقاء اللون في ساحة الجمهورية في قلب العاصمة الفرنسية باريس، أقيم لإيواء مئات اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من مراكز إيواء مؤقتة في الضواحي دون توفير بديل. وساعد متطوعون في نصب هذه الخيام في وقت متأخر الاثنين وسرعان ما امتلأت بمهاجرين معظمهم أفغان.

وبعد نحو ساعة، وصلت الشرطة لتفكيك المخيم وإزالة الخيام التي كان بداخلها أشخاص في بعض الحالات، وسط تظاهرات من المهاجرين وصيحات الاستهجان من المتطوعين.

وقال شهاب الدين، وهو أفغاني في يبلغ 34 عاما وهو يعيد وضع قبّعته الرمادية على رأسه بعدما أُجبر على ترك خيمته، "إنهم عنيفون للغاية". وأضاف وهو يجهش بالبكاء "كل ما نريده هو سقف". واستخدمت الشرطة لاحقا الغاز المسيل لتفريق الباقي ما دفع بالمهاجرين للتفرّق في شوارع باريس.

ويأتي تفكيك المخيم الجديد بعد أسبوع على إجلاء المهاجرين من مراكز إيواء مؤقتة في ضاحية سان دني شمال باريس دون نقلهم إلى مكان آخر. وندد نائب رئيس بلدية المدينة المسؤول عن الإسكان وتوفير المساكن بشكل طارئ وحماية اللاجئين إيان بوسار بطريقة "استجابة قوات حفظ القانون والنظام لوضع اجتماعي". بدوره، وصف وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانان مشاهد عملية تفكيك المخيمات بـ"الصادمة" مشيرا إلى أنه أمر شرطة المدينة بتقديم تقرير عما حصل.

وتعد باريس محطة رئيسية في طريق الهجرة إلى أوروبا، إذ كثيرا ما تقام فيها مخيّمات تفككها الشرطة بعد بضعة أشهر.

وانتقل الآلاف من باريس إلى ميناء كاليه وحاولوا الاختباء في شاحنات تعبر المانش إلى إنكلترا. وحاول عدد قليل منهم العبور بالقوارب.

ويأتي تفكيك المخيم بعدما أقرّت الحكومة الفرنسية قانونا أمنيا معدّلا يفرض قيودا على نشر صور وتسجيلات التقطت لوجوه عناصر الشرطة أثناء تأدية مهامهم في الأماكن العامة.

وتشير نقابات الصحفيين إلى أن من شأن القانون أن يعطي الضوء الأخضر للشرطة لمنع الصحفيين من القيام بعملهم وتوثيق انتهاكات قوات الأمن.

وقال مرتضى، وهو أفغاني في العشرين من عمره قبل أن تزيل الشرطة خيمته "نحن هنا لإظهار بأننا لا نملك مكانا آخر نذهب إليه. لا يمكننا العيش كالحيوانات. كل ما نريده هو طلب اللجوء".

فرانس24/أ ف ب

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