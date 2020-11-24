مباشر: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يكشف عن إجراءات تخفيف قيود الحجر الصحي
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يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء بخطاب للأمة للوقوف على حالة وباء فيروس كورونا في البلاد. ومن المتوقع أن يعلن ماكرون عن بعض التعديلات على إجراءات الحجر الصحي الشامل المفروضة منذ 30 أكتوبر/ تشرين الأول. وترمي التعديلات إلى تخفيف الإجراءات المشددة عن طريق تطبيق بعض الاستراتيجيات المدروسة وفقا لأعداد الوفيات والإصابات بالبلاد. وستخفف القيود على ثلاث مراحل: في الأول من كانون الأول/ديسمبر ثم قبل عيد الميلاد وفي مطلع العام 2021.