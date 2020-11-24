مستخدمون فرنسيون لتطبيق "مسلم برو" يرفعون دعوى قضائية ضده لبيعه البيانات للجيش الأمريكي

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دعوى قضائية في فرنسا ضد تطبيق "مسلم برو" لبيعه بيانات وصلت للجيش الأمريكي.

أفاد محامو عدد من المستخدمين الفرنسيين لتطبيق "مسلم برو" أنهم سيرفعون دعوى قضائية في البلاد ضد الشركة المطورة للتطبيق، يتهمونها فيها بارتكاب تجاوزات تتعلّق بحماية البيانات وانتهاك الثقة وتعريض حياة أشخاص إلى الخطر والتآمر لارتكاب جرائم قتل. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن هذا التطبيق يشارك ويبيع معلومات المستخدمين لشركات على صلة بالجيش الأمريكي. وأشارت الشركة المطورة للتطبيق أن عدد مستخدميه حول العالم يبلغ 95 مليون شخص.

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من المقرر أن يرفع الثلاثاء مستخدمون فرنسيون لتطبيق مواقيت الصلاة الإسلامي "مسلم برو" دعوى قضائية ضد الشركة المطوّرة له، بعد أن اتهمت تقارير إعلامية عديدة تطبيق الهواتف النقالة ببيع بيانات المستخدمين للجيش الأمريكي.

ورفع مشتركون سابقون في تطبيق "مسلم برو" الذي يشير إلى أن لديه 95 مليون مستخدم حول العالم شكوى بعدما اتّهمت تقارير إعلامية المجموعة بمشاركة بياناتها مع شركات على صلة بالجيش الأمريكي.

وأفاد محامو المستخدمين الاثنين بأن الدعوى التي كشفت عنها إذاعة "آر تي إل" الفرنسية تتهم الشركة بارتكاب تجاوزات تتعلّق بحماية البيانات وانتهاك الثقة وتعريض حياة أشخاص إلى الخطر والتآمر لارتكاب جرائم قتل.

وتأتي الدعوى بعد تقرير لمجموعة "فايس" الإعلامية الأسبوع الماضي تحدّث عن الكيفية التي اشترى الجيش الأمريكي من خلالها بيانات مواقع المستخدمين من سلسلة تطبيقات حول العالم.

وتشمل هذه التطبيقات "مسلم برو"، التي تستخدم خيار تفعيل خاصية الموقع في الهواتف الذكية لتمكين المستخدمين من تحديد مواعيد الصلاة واتجاه القبلة.

وباعت الشركة هذه البيانات إلى أخرى تدعى "إكس-مود"، التي باعتها بدورها إلى متعاقدين فرعيين لتصل في نهاية المطاف إلى الجيش، بحسب "فايس".

وبإمكان القوات الأمريكية الخاصة بعد ذلك استخدام البيانات في مهمات وراء البحار، وفق التقرير، ما يعني أنها تفسح المجال أمام تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لأشخاص يشتبه بأنهم على صلة بالإرهاب باستخدام طائرات مسيّرة.

وبعد يوم على صدور التقرير، أعلنت "مسلم برو" أنها ستعلّق مشاركة بياناتها مع شركات أخرى.

وقالت الشركة التي أسسها مواطن فرنسي يقيم في سنغافورة إنها فتحت تحقيقا داخليا في المسألة.

فرانس24/ أ ف ب

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