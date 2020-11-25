ريبورتاج: في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة... نساء يبحثن عن ملاذ آمن في فرنسا

مظاهرة نظمتها نساء مكسيكيات للتنديد بالعنف الممارس ضدهن في مدينة "لاس كاتريناس" © أ ف ب

يحيي العالم اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. وتهدف هذه الذكرى السنوية حسب الأمم المتحدة إلى رفع الوعي حول مدى حجم المشاكل التي تعاني منها المرأة كالاغتصاب والعنف المنزلي والفوارق الاجتماعية. وفي فرنسا قتلت 146 امرأة على أيدي أزواجهن في 2019 حسب تقرير للمرصد الوطني الفرنسي للقضاء على العنف الممارس ضد النساء. وفي هذا التقرير، تسلط باربارا الضوء على العنف الذي تعرضت له من قبل زوجها في فرنسا والصعوبات التي واجهتها من أجل إيجاد ملاذ آمن.