تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#الحجر الصحي
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

ريبورتاج: في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة... نساء يبحثن عن ملاذ آمن في فرنسا

نشرت في:

مظاهرة نظمتها نساء مكسيكيات للتنديد بالعنف الممارس ضدهن في مدينة "لاس كاتريناس"
مظاهرة نظمتها نساء مكسيكيات للتنديد بالعنف الممارس ضدهن في مدينة "لاس كاتريناس" © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
|
فيديو : ألكساندرا رونار | عبد القادر درماس
4 دقائق

 يحيي العالم اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. وتهدف هذه الذكرى السنوية حسب الأمم المتحدة إلى رفع الوعي حول مدى حجم المشاكل التي تعاني منها المرأة كالاغتصاب والعنف المنزلي والفوارق الاجتماعية. وفي فرنسا قتلت 146 امرأة على أيدي أزواجهن في 2019 حسب تقرير للمرصد الوطني الفرنسي للقضاء على العنف الممارس ضد النساء. وفي هذا التقرير، تسلط باربارا الضوء على العنف الذي تعرضت له من قبل زوجها في فرنسا والصعوبات التي واجهتها من أجل إيجاد ملاذ آمن.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.