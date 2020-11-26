فرنسا: استئناف "المحاكمة التاريخية" للرئيس الأسبق ساركوزي في قضية فساد

ساركوزي في المحكمة يوم الخميس 26/11/2020 © رويترز

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : وسيم الدالي 4 دقائق

استؤنفت الخميس محاكمة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد أن تم تأجيلها الاثنين، وذلك في قضية فساد مسماة "قضية التنصّت" إلى جانب محاميه وقاض سابق كبير، وتقرر التأجيل للحصول على رأي طبي بشأن القاضي السابق. وبحسب موفد فرانس24 وسيم الدالي، فإن التقرير الطبي خلص إلى أن القاضي السابق يمكنه المثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته. يذكر أن هذه المحاكمة اعتبرت "تاريخية" إذ إنها الأولى من نوعها التي تستهدف رئيسا فرنسيا منذ نهاية الحرب العالمة الثانية.