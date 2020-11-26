فرنسا: توجيه الاتهام لأربعة تلاميذ في قضية مقتل الأستاذ صامويل باتي ذبحا

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وجه القضاء الفرنسي الاتهام إلى أربعة تلاميذ آخرين في قضية مقتل الأستاذ صامويل باتي ذبحا في اعتداء هز فرنسا قبل أسابيع. ويلاحق ثلاثة من هؤلاء بتهمة "التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية". فيما وجهت تهمة "الوشاية المغرضة" إلى القاصر الرابع. وسبق أن وجهت التهمة الأولى لتلميذين في هذه الجريمة التي نفذها روسي شيشاني.

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نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي أنه تم توجيه الاتهام إلى أربعة تلاميذ آخرين في التحقيق حول مقتل المدرس صامويل بوتي، الذي قطع رأسه في 16 تشرين الأول/أكتوبر قرب باريس، بعدما عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه في إطار درس حول حرية التعبير.

ويلاحق ثلاثة من هؤلاء القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما بتهمة "التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية" للاشتباه في أنهم دلوا المهاجر الروسي الشيشاني إلى الضحية أمام مدرستهم في كونفلان-سانت-أونورين، حسب ما أكد المصدر نفسه لوكالة الأنباء الفرنسية.

أما القاصر الرابع فقد وجهت إليها تهمة "الوشاية المغرضة"، وهي ابنة إ ش الذي كان وراء حملة كراهية ضد باتي عبر الإنترنت.

وسبق أن وجه الاتهام إلى تلميذين آخرين بتهمة "التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية" بعيد وقوع الحادث.

فرانس24/ أ ف ب

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