فيروس كورونا: فرنسا تتخطى عتبة 50 ألف وفاة مع تراجع نسبة الإصابات اليومية

بلغ مجمل عدد الوفيات في فرنسا جراء فيروس كورونا الثلاثاء أكثر من 50 ألف حالة، وفق ما أكدته إدارة الصحة العامة في تقريرها اليومي. كما أشارت إلى تسجيل 458 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة. لكن من جهة أخرى، تواصل نسبة الفحوص الإيجابية تراجعها قياسا بالعدد الإجمالي للفحوص التي أجريت.

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تجاوزت فرنسا الثلاثاء عتبة خمسين ألف وفاة بكوفيد-19، وبلغت حصيلة الوفيات في المستشفيات والمراكز الصحية الاجتماعية 50 ألفا و237، وفق إدارة الصحة العامة.

وأشارت الإدارة في تقريرها اليومي إلى أن 34 ألفا و399 وفاة سجلت في المستشفيات بينها 458 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، فيما سجلت 15 ألفا و838 وفاة في دور المسنين وأصحاب الحاجات الخاصة والمراكز الصحية الاجتماعية، في زيادة بلغت 551 وفاة منذ التحديث الأخير للأرقام الجمعة.

وسجل أكثر من تسعة آلاف إصابة جديدة مقابل 4500 إصابة الاثنين. وحصيلة الاثنين هي الأولى التي بلغت أقل من خمسة آلاف إصابة منذ نهاية ايلول/سبتمبر.

وتواصل نسبة الفحوص الإيجابية قياسا بالعدد الإجمالي للفحوص التي أجريت تراجعها، وقد بلغت الثلاثاء 13,1 في المئة مقابل 13,3 في المئة الاثنين و14 في المئة الأحد. وهذا التراجع مستمر منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر.

كذلك، يستمر تراجع الضغط في المستشفيات. وبلغ عدد الموجودين في أقسام الإنعاش الثلاثاء 4277 مريضا مقابل 4438 الاثنين.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين الموجودين في المستشفيات الثلاثاء 30 ألفا و594 شخصا مقابل 31 ألفا و449 الاثنين.

فرانس24/أ ف ب

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