فرنسا: تراجع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا وتسجيل 406 وفيات جديدة

تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا بشكل حاد حيث لم يتجاوز الإثنين 4005. وكانت البلاد عرفت أكثر من تسعة آلاف إصابة يوم الأحد، فيما سجلت 12580 إصابة السبت. أما عدد الوفيات، فقد انضاف إلى ضحايا الوباء 406 وفيات جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي 52731.

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سجلت فرنسا الإثنين 4005 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في تراجع حاد عن العدد المسجل أمس الأحد، والذي بلغ 9784 إصابة و12580 إصابة يوم السبت.

وبلغ المتوسط المتحرك للإصابات الجديدة في سبعة أيام 11118، وهو أدنى مستوى في شهرين تقريبا. وبلغ عدد الوفيات 406 ليصل الإجمالي إلى 52731.

وكانت فرنسا سجلت 198 وفاة الأحد. ووصل العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و222488، وهو خامس أعلى عدد للإصابات في العالم.

فرانس24/ رويترز

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