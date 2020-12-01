تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#قانون الأمن الشامل
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

فرنسا: الغالبية البرلمانية تتجه نحو إعادة صياغة قانون "الأمن الشامل" من أجل الخروج من الأزمة

نشرت في:

متظاهرون في مدينة نانت الفرنسية يرفعون هواتفهم احتجاجًا على قانون مقترح يقيد الحق في نشر صور للشرطة أو الجنود على وسائل التواصل الاجتماعي.
متظاهرون في مدينة نانت الفرنسية يرفعون هواتفهم احتجاجًا على قانون مقترح يقيد الحق في نشر صور للشرطة أو الجنود على وسائل التواصل الاجتماعي. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
|
فيديو : محمد الخضيري
3 دقائق

عقب المظاهرات المناهضة لقانون "الأمن الشامل" وعنف الشرطة وبعد تحرك قوي نسبيا السبت للمعارضين لمشروع القانون في فرنسا، تسعى الحكومة إلى إعادة الإمساك بزمام الأمور. وسعيا لنزع فتيل الأزمة أعلنت الغالبية البرلمانية بعد الاجتماع أنها ستعيد صياغة المادة 24 في مسودة القانون بشكل تام، والتي أشعلت الاحتجاجات. وترمي إلى ضبط نشر مشاهد للشرطيين وتعتبر منظمات الصحافيين أنها تقمع الحريات. وقال كريستوف كاستانير زعيم نواب الغالبية "لا بد من تبديد الشكوك" المتعلقة بالنص.

إعلان

 

   

 

 

 

 

                  

   

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.