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رحيل الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان عن 94 عاماً

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الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان
الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان © أرشيف/أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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رحل الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان مساء الأربعاء عن 94 عاماً، وفق ما أفاد مقرّبون منه وكالة الأنباء الفرنسية. يذكر أن ديستان كان أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة، وقد أدخل المستشفى مرّات عدة خلال الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل في القلب.

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توفي الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان مساء الأربعاء عن 94 عاماً في منزله في وسط فرنسا "محاطاً بعائلته"، كما أفاد مقرّبون منه وكالة الأنباء الفرنسية، مؤكّدين بذلك معلومة بثّتها أولاً إذاعة "أوروبا-1".

وجيسكار ديستان الذي أُدخل المستشفى مرّات عدة خلال الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل في القلب كان أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة.

 

فرانس24/أ ف ب

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