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القضاء الفرنسي يستأنف محاكمة المتهمين باعتداءات يناير 2015

نشرت في:

مقعد مخصص لصحافي من "شارلي إيبدو" في غرفة المحكمة
مقعد مخصص لصحافي من "شارلي إيبدو" في غرفة المحكمة © أرشيف/أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : عمار الحميداوي تابِع
3 دقائق

استأنفت محكمة الجنايات الخاصة الفرنسية الأربعاء محاكمة المتهمين باعتداءات كانون الثاني/يناير 2015 بعد توقفها لمدة شهر لإصابة ثلاثة من المتهمين بفيروس كورونا ولظروف الحجر الصحي المفروض على البلاد. وحدثت مشادات بين القاضي والمتهم الرئيسي على رضا بولات الذي يدعي أنه لا يزال يعاني من مرض كوفيد-19. ولكن المختصين الطبيين أكدوا إمكانية حضوره للمحكمة. ومن المحتمل أن تقام جلسة مسائية الخميس.

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