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ردود أفعال واسعة في فرنسا على رحيل الرئيس السابق فاليري جيسكار ديستان

الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان في 27 يونيو/حزيران عام 1982. © أ ف ب/أرشيف

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : فرانس24 تابِع 3 دقائق

توالت صباح الخميس في فرنسا ردود الأفعال الحزينة من الطبقة السياسية على رحيل الرئيس السابق فاليري جيسكار ديستان عن 94 عاماً. وكرم البرلمان الفرنسي، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، ذكراه بالوقوف دقيقة صمت على روحه مساء الأربعاء، وقال رئيس الجمعية الوطنية ريتشارد فيران إن النموذج الأوروبي فقد أحد مؤسسيه. فيما أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بالسنوات السبع التي قضاها جيسكار ديستان رئيسا للبلاد. وذكر النائب الفرنسي يانيك جادوت من اليسار بإنجازاته ولا سيما تقنين الإجهاض وإعطاء الحق في التصويت لمن بلغ سن 18 عاما.