كاستكس: اللقاحات ضد فيروس كورونا في فرنسا ستكون مجانية للجميع

معلنا أن اللقاحات ضد فيروس كورونا في فرنسا ستكون مجانية للجميع، حدد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس شهر يناير/كانون الثاني موعدا لانطلاق التلقيح لمليون شخص مسن في دور الرعاية، على أن تتواصل في فبراير/شباط لـ14 مليون شخص معرضين، ثم في الربيع لمجمل الفرنسيين. واعتبر أنه بفضل الطلبات التي قدمت على المستوى الأوروبي "ستمتلك فرنسا إمكانات بمستوى 200 مليون جرعة، ما سيسمح بتلقيح مئة مليون شخص".

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أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس أن اللقاحات ضد فيروس كورونا في فرنسا ستكون مجانية للجميع، وستبدأ حملة التلقيح في يناير/كانون الثاني لمليون شخص مسن في دور الرعاية، على أن تتواصل في فبراير/شباط لـ14 مليون شخص معرضين، ثم في الربيع لمجمل الفرنسيين.

وأشار كاستكس خلال مؤتمر صحفي إلى أنه بفضل الطلبات التي قدمت على المستوى الأوروبي "ستمتلك فرنسا إمكانات بمستوى 200 مليون جرعة، ما سيسمح بتلقيح مئة مليون شخص" إذ يتطلب اللقاح في الوقت الحاضر جرعتين بفارق بضعة أسابيع. ولضمان مجانية اللقاحات، رصدت الحكومة 1,5 مليار يورو ضمن ميزانية الضمان الاجتماعي للعام 2021.

وشدد كاستكس على أن "هدفنا الأول هو ضمان امتلاك فرنسا ما يكفي من اللقاحات لجميع مواطنيها. وبالطبع، لن ندفع في نهاية المطاف إلا ثمن ما سيتم تسليمه لنا فعليا، وهذا مكسب آخر في المفاوضات الجارية على المستوى الأوروبي".

ولفت إلى أن إستراتيجية التلقيح "ستعرض على البرلمان" خلال ديسمبر/كانون الأول، متعهدا "بلزوم شفافية تامة ووضوح تام بشأن كل القرارات التي سنتخذها". موضحا أن حملة التلقيح ستبدأ بلقاحي فايزر - بايونتيك وموديرنا اللذين سيتوافران في آواخر ديسمبر/كانون الأول على أقرب تقدير، أو اعتبارا من يناير/كانون الثاني، بعد الحصول على إذن من السلطات الصحية الأوروبية والفرنسية.

في سياق آخر، أوصى رئيس الوزراء بحصر تجمعات أعياد رأس السنة بستة أشخاص بالغين إضافة إلى الأطفال. وتابع: "حدد معظم جيراننا الأوروبيين حدا أقصى للمدعوين إلى سهرات رأس السنة يتراوح بين ستة وعشرة أشخاص ما عدا الأولاد، بحسب البلدان" مضيفا "يبدو لنا من المنطقي أن نوصيكم بلزوم حد أقصى قدره ستة أشخاص بالغين، ما عدا الأولاد".

وأكد أن "انتشار الفيروس يواصل التراجع من أسبوع إلى أسبوع" طارحا إمكانية تدني الحصيلة اليومية "في الأيام المقبلة عن عتبة عشرة آلاف إصابة يومية كحد متوسط".

وبلغ عدد الوفيات جراء كوفيد-19 في فرنسا أكثر من 53 ألف وفاة منذ مارس/آذار.

فرانس24/ أ ف ب

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