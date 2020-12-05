النرويج تسلم فرنسا مشتبها به في هجوم استهدف الحي اليهودي في باريس العام 1982

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هجوم شارع روزييه في الحي اليهودي في باريس. فرنسا في 9 أغسطس/آب 1982

سلمت النرويج الجمعة السلطات الفرنسية وليد عبد الرحمن أبو زايد، أحد المشتبه بهم في هجوم وقع العام 1982 استهدف الحي اليهودي في فرنسا آنذاك حيث أوقع سقوط ستة قتلى. وأصدرت فرنسا في 20 شباط/فبراير 2015 مذكرة توقيف دولية في حق هذا الفلسطيني المولود العام 1958.

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وصل وليد عبد الرحمن أبو زايد، أحد المشتبه فيهم في اعتداء وقع العام 1982 في الحي اليهودي في باريس، إلى فرنسا مساء الجمعة بعدما رحّلته النرويج، على ما أفاد مصدر ملاحي. وسيوضع في الحبس في مركز الحجز الإداري على أن يمثل السبت أمام قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب في محكمة باريس الجنائية، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

ووصل الرجل البالغ 62 عاما قبيل الساعة 20,00 إلى مطار رواسي في منطقة باريس في رحلة لشركة "إير فرانس" آتية من أوسلو حيث كان يقيم منذ العام 1991. وسمحت النرويج في 27 تشرين الثاني/نوفمبر بتسليمه إلى فرنسا مع مهلة عشرة أيام لتنفيذ القرار.

ويلاحق القضاء الفرنسي وليد عبد الرحمن ابو زايد المعروف أيضا باسم عثمان في النرويج للاشتباه بمشاركته في هجوم في شارع روزييه أسفرعن سقوط ستة قتلى و22 جريحا في هذا الحي اليهودي القديم في العاصمة الفرنسية.

ويذكر أنه في التاسع من آب/أغسطس 1982 ألقت مجموعة تضم ثلاثة إلى خمسة رجال قنبلة يدوية على مطعم في الحي اليهودي في باريس ومن ثم أطلق أفرادها النار داخل المطعم وعلى المارة.

ونسب الهجوم سريعا إلى فتح-المجلس الثوري بقيادة أبو نضال، الفصيل المنشق عن منظمة التحرير الفلسطينية.

وأصدرت فرنسا في 20 شباط/فبراير 2015 مذكرة توقيف دولية في حق هذا الفلسطيني المولود العام 1958 في الضفة الغربية والذي حصل على الجنسية النرويجية العام 1997.

فرانس24/ أ ف ب

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