الاعتداء على كنيسة نوتردام في نيس الفرنسية: توجيه الاتهام للتونسي إبراهيم العيساوي وإيداعه السجن

كاهن كنيسة نوتردام فرانكلين بارمنتييه يصلي في الخارج خلال قداس لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم بسكين في نيس، فرنسا، 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب الإثنين في بيان أنه تم توجيه الاتهام إلى التونسي إبراهيم العيساوي (21) عاما وإيداعه السجن، على خلفية الاعتداء على كنيسة نوتردام في نيس نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، والذي قتل فيه ثلاثة أشخاص. وجاء هذا القرار بعد تحسن وضعه الصحي ما مكّن قاضيا متخصصا من استجوابه.

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أفادت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في بيان الإثنين أنه تم توجيه الاتهام إلى التونسي إبراهيم العيساوي (21 عاما) وإيداعه السجن. وكان العيساوي قد قتل، في هجوم على كنيسة بمدينة نيس، رجلا وامرأتين نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وللإشارة، فإن العيساوي أصيب خلال اعتقاله في 29 تشرين الأول/ أكتوبر كما تبين أنه مصاب بفيروس كورونا. وفي بداية تشرين الثاني/نوفمبر، نُقل إلى مستشفى في منطقة باريس. وتم استجوابه من قبل قاض متخصص في مكافحة الإرهاب وتوجيه الاتهام إليه إثر تحسن وضعه الصحي مؤخرا.

فرانس24/ أ ف ب

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