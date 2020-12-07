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فرنسا: الرئيس السابق نيكولا ساركوزي يمثل أمام القضاء بتهمة "الرشوة واستغلال النفوذ"

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الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يصل إلى قصر العدالة في باريس، 7 أكتوبر/كانون الأول 2020.
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يصل إلى قصر العدالة في باريس، 7 أكتوبر/كانون الأول 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : عمار الحميداوي تابِع
5 دقائق

يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام القضاء الإثنين في القضية المعروفة باسم قضية "التنصت" والتي يتهم فيها "بالرشوة واستغلال النفوذ". وسبق لساركوزي أن نفى عن نفسه هذه الاتهامات وقال إنه ضحية لحملة تشهير منذ خروجه من منصبه عام 2012، معتبرا أن هذه المحاكمة سياسية. وقال موفد فرانس24 إلى قصر العدالة في باريس إن هناك أمورا كثيرة تبطئ من سير هذه القضية أهمها الاعتراضات الكبيرة والمتكررة من فرق الدفاع عن المتهمين حول آلية المحاكمة.

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