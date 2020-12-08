فرنسا: هدف خفض الإصابات اليومية بفيروس كورونا لما دون خمسة آلاف يوميا لا يزال بعيدا

شخص يجري مسحة لاختبار الإصابة بفيروس كورونا قرب مدينة نانت الفرنسية، 7 ديسمبر/كانون الأول 2020.

قال المدير العام للصحة الفرنسية جيروم سالومون الاثنين إنه "على الرغم من كل الجهود التي نبذلها، ما زلنا نواجه خطرا كبيرا بعودة وتيرة جائحة كوفيد-19 إلى التسارع"، مشيرا إلى أن هدف الحكومة خفض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى أقل من خمسة آلاف يوميا، لا يزال بعيدا.

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أعلن المدير العام للصحة الفرنسية جيروم سالومون أن البلاد لا تزال "بعيدة" عن تحقيق هدفها، خفض الإصابات الجديدة بكوفيد-19 إلى ما دون خمسة آلاف يوميا، وهو المستوى الذي تعهّدت الحكومة، في حال التوصّل إليه، برفع الإغلاق العام.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهّد برفع الإغلاق في 15 ديسمبر/كانون الأول إذا انخفضت حصيلة الإصابات اليومية بكوفيد-19 إلى نحو خمسة آلاف.

لكن هدف رفع القيود المفروضة على السفر في أعياد نهاية العام بدا الاثنين في مهب الريح، مع قول جيروم سالومون إن تحقيق أهداف الحكومة سيكون "أمرا بالغ الصعوبة".

وقال سالومون في مؤتمر صحافي "على الرغم من كل الجهود التي نبذلها، ما زلنا نواجه خطرا كبيرا بعودة وتيرة الجائحة إلى التسارع"، مشيرا إلى أن أعداد الإصابات الجديدة لم تنخفض منذ أيام.

وبعدما سجّلت فرنسا يوميا في أواخر أكتوبر/تشرين الأول ما بين 50 ألفا و60 ألف إصابة، انخفضت أعداد المصابين في الأسبوع الماضي إلى ما معدّله عشرة آلاف يوميا.

لكن وتيرة التراجع خفّت في الأيام الأخيرة.

والأحد سجّلت فرنسا 11 ألفا و22 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المشددة 3210 أشخاص، وهي حصيلة أعلى من الهدف الذي حدّدت السلطات سقفه بثلاثة آلاف.

وعاودت السلطات الفرنسية فرض الإغلاق العام في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

وتم تخفيف القيود في 28 نوفمبر/تشرين الثاني بالسماح للمؤسسات التجارية التي تبيع منتجات وتقدّم خدمات مصنّفة "غير أساسية" على غرار المكتبات وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر بمعاودة العمل.

لكن الحانات والمطاعم بقيت مغلقة كما لا يزال الحصول على تصريح لمغادرة المنزل ضروريا.

وبلغ إجمالي وفيات كوفيد-19 على الأراضي الفرنسية 55 ألفا و521 حالة منذ بدء الجائحة.

فرانس24/ أ ف ب

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